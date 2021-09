ARK Invest: Cathie Woods Investmentfirma will neuen ETF starten – Fokus auf Transparenz und ESG-Kriterien

Der populäre ETF-Anbieter ARK Invest will ein weiteres Produkt auf den Markt bringen, wie aus einer Einreichung an die US-Börsenaufsicht SEC hervorgeht. Der neue ETF soll dabei Unternehmenstransparenz in den Fokus nehmen. Ein weiterer Schwerpunkt wird das Thema ESG sein, Sektoren wie Banken, Glücksspiel, Tabak, Öl und Gas sollen daher ausgeschlossen werden.

Die am höchsten gewichteten Positionen dieses neuen ETFs sind größtenteils Tech- und Verbraucher-Titel wie Salesforce, Microsoft, Apple, Nike, Chipotle Mexican Grill oder auch der Liebling von Cathie Wood, Tesla. Als weitere integrierte Titel stehen Coinbase, Netflix, Roku und Teladoc im Raum, ebenso wie Deere, Best Buy, Airbnb oder Target. Der ETF soll ein passiv verwaltetes Produkt werden, was eher untypisch für ARK ist, und sich an einem entsprechenden Index halten, der die genannten Kriterien erfüllt.

Sollte der ETF genehmigt werden, wäre es das zweite in diesem Jahr gestartete Produkt von ARK, nach einem auf den Raumfahrt-Sektor fokussierten ETF mit einem verwalteten Kapital von 600 Millionen Dollar, der im März gestartet ist. Cathie Wood setzt mit ihrer Investmentfirma generell auf eine Strategie der kompletten Transparenz und skizziert ganz genau die Gründe für jede einzelne Investmentwahl in den Produkten von ARK. Diese Tatsache und die starke Performance der Produkte im vergangenen Jahr haben sie mittlerweile zu einer der großen Investment-Stars in der Finanzwelt aufsteigen lassen.

onvista-Redaktion

Titelfoto: viewimage / shutterstock.com

