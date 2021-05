Asana präsentiert eine verbesserte Integration von Unternehmens-Workflows mit ServiceNow

Das neue Angebot vereint die Stärken von Asana und ServiceNow für ortsunabhängige Teams

Heute veröffentlichte Asana, Inc. (NYSE:ASAN), eine führende Work-Management-Plattform für Teams, eine neue Integration mit ServiceNow. Diese wird die Transparenz und Zusammenarbeit zwischen Prozessmanagement und Teams der Geschäftsoptimierung noch weiter verbessern. Mit der Integration von Asana in ServiceNow können funktionsübergreifende Teams schneller und müheloser zusammenarbeiten. Und das völlig unabhängig von ihrem Standort.

Die Integration von Asana mit ServiceNow trägt dazu bei, die manuelle Arbeit für Teams und den Wechsel zwischen verschiedenen Apps zu reduzieren. Sie ermöglicht die Ausführung von Aktionen durch die automatische Erstellung von Aufgaben in Asana anhand eines ServiceNow-Flows. (Graphic: Business Wire)

Die ortsungebundene Zusammenarbeit stellt für Teams und Unternehmen auf der ganzen Welt weiterhin eine Herausforderung dar. Laut dem Bericht zur Anatomie der Arbeit 2021, sagen mehr als ein Drittel der Arbeitnehmer, dass Aufgaben und Nachrichten durch das Hin- und Herwechseln zwischen verschiedenen Apps übersehen werden. In einer Welt, in der Teams häufig von verschiedenen Orten aus zusammenarbeiten, müssen Unternehmen nahtlose Arbeitsabläufe schaffen, die eine effektive funktionsübergreifende Zusammenarbeit und Transparenz fördern.

„Mit unserer ServiceNow-Integration können ortsungebundene Teams ihre Workflows jetzt team-, abteilungs- und toolübergreifend integrieren“, sagt Billy Blau, Head of Business and Corporate Development bei Asana. „Wir freuen uns sehr, mit ServiceNow zusammenzuarbeiten und unseren Kunden verbesserte Unternehmens-Workflows zu bieten, die sie in der heutigen Zeit benötigen. Indem wir die wichtigsten Tools für Unternehmen integrieren, ermöglichen wir es Teams weltweit, mit weniger Aufwand mehr zu erreichen.“

Die Integration von Asana mit ServiceNow trägt dazu bei, die manuelle Arbeit für Teams und den Wechsel zwischen verschiedenen Apps zu reduzieren. Sie ermöglicht die Ausführung von Aktionen durch die automatische Erstellung von Aufgaben in Asana anhand eines ServiceNow-Flows. So kann die IT-Abteilung beispielsweise einen Workflow initiieren, der automatisch eine Aufgabe für Kundensupport-Teams in Asana erstellt, sobald ein Leistungsproblem in ServiceNow protokolliert wird. Mit allen relevanten Echtzeit-Informationen in der Asana-Aufgabe können die Teams nun mühelos eine angemessene Antwort vorbereiten und über die Kundenstimmung berichten.

Vernetzte Workflows zwischen Asana und ServiceNow erstellen, um die manuelle Arbeit und die Notwendigkeit eines App-Wechsels zu reduzieren



Die Aufgabenerstellung in Asana direkt mithilfe eines ServiceNow-Workflows initiieren, um Antworten zu beschleunigen und sicherzustellen, dass wichtige Beteiligte den erforderlichen Kontext für schnelle Reaktionen haben



Um mehr über die Integration von Asana mit ServiceNow zu erfahren, besuchen Sie den ServiceNow Store.

Asana Partners: Vernetzung von ortsunabhängigen Teams

Als zentrale Plattform, die für Klarheit und Zuverlässigkeit steht, beseitigt Asana Barrieren für verteilte Teams, die sie daran hindern, ihre Arbeit auf individuelle Art und Weise zu erledigen. Das kürzlich eingeführte Programm Asana Partners, das über 200 unverzichtbare Arbeitstools und strategische Vertriebspartner in 75 Ländern umfasst, erweitert die Leistungsfähigkeit von Asana. So können Teams weniger Zeit mit der Kommunikation und mehr mit der Umsetzung ihrer Projekte verbringen.

Durch die Integration der wichtigsten Tools von Unternehmen, einschließlich ServiceNow, beseitigt Asana Informationslücken und verhilft Unternehmen zu einer klaren Koordinierung ihrer Arbeit. Zusätzlich bietet Asana mit sieben neuen Sprachen die bisher größte Markterweiterung und damit mehr Möglichkeiten für Wissensarbeiter, Asana in ihrer Muttersprache zu nutzen. Weitere Informationen zu Asana Partners, finden Sie unter asana.com/partners.

Über Asana

Asana unterstützt Teams bei der Koordinierung ihrer gesamten Arbeit – von kleinen Projekten bis hin zu strategischen Vorhaben. Das Unternehmen Asana mit Hauptsitz in San Francisco, Kalifornien, hat in 190 Ländern mehr als 93.000 zahlende Unternehmenskunden und Millionen von Kunden, die das kostenlose Abo nutzen. Internationale Kunden wie Accenture, Estee Lauder, Japan Airlines, Sky und Viessmann vertrauen auf Asana bei der Festlegung ihrer Unternehmensziele, der Bewältigung der digitalen Transformation sowie ihren Produkteinführungen und Marketingkampagnen. Mehr Informationen finden Sie auf: www.asana.com.

ServiceNow, das ServiceNow-Logo, Now, Now Platform und andere ServiceNow-Marken sind Marken und/oder eingetragene Marken von ServiceNow, Inc. in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern.

