Auch der DowJones im Sturzflug - Wo liegt das Korrekturziel?

Chart1 zeigt die Prognoseskizze, die André Tiedje am 29.12.2018 veröffentlichte. Der Dow Jones stand bei 23.062 Punkten. Grundtenor, - der blaue Pognosepfeil zeigt es -, die starke Korrektur ist vorbei, der Index wird bis 30.000 Punkte steigen. Chart2 zeigt, was tatsächlich danach geschehen ist. Seine mehrjähriges Kursziel für den Dow Jones von 30.000 Punkten wurde fast erreicht. Kurz davor kam der Corona-Sell Off. Der Markt war aber auch ohne Corona weit oben.

Wie geht es weiter ? Tiedje hat bereits einen neuen Count, eine neue Prognose veröffentlicht. Und der Index verläuft, wie von ihm prognostiziert.

Eine legendäre Ansage von Tiedje. Er verantwortet u.a. die beiden folgenden Services:

