Auf dem Weg zum DAX-Rekord, AUTO1 erfolgreich gestartet, Bitcoin Group und Shell mit Zahlen: LS-X

Replaced by the video

Was sind die Treiber und welche #Aktien sind besonders gefragt?

Die Erholung bei #Bayer ist das erste Thema aus dem Aktienbereich. Hier könnte nun eine endgültige Einigung im Rechtsstreit ausgehandelt werden. Die Aktien stabilisierten sich jüngst.

Interessant war das IPO von gestern. Mit AUTO1 ging ein Unternehmen an die Börse, welches sich auf den Autoverkauf spezialisiert hat und gerade im Lockdown via Internet viel Zuspruch findet. Die

Aktien konnten am ersten Handelstag um rund 50 Prozent zulegen.

Bei der Bitcoin Group wurden gestern Zahlen vorgelegt, die einen optimistischen Blick auf das Unternehmen werfen. Der Kurs stieg heute Morgen weiter an.

Zum Schluss des Gesprächs blicken wir auf Royal Dutch Shell. Im letzten Quartal war ein dicker Verlust entstanden. Dennoch erhöht das Unternehmen die Dividende. Wie hängt dies zusammen?

Kommen Sie bestens informiert mit TRADERS´ Media GmbH und der LS Exchange in den neuen Handelstag.

Zugehörige Wertpapiere: m Weg zum DAX-Rekord, AUTO1 erfolgreich gestartet, Bitcoin Group und Shell mit Zahlen: LS-X