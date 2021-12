AURUBIS - Kurssprung nach Zahlen

Aurubis AG - WKN: 676650 - ISIN: DE0006766504 - Kurs: 78,260 € (XETRA)

Die Aurubis-Aktie startete nach dem Tief vom 18. März 2020 bei 30,05 EUR eine starke Aufwärtsbewegung, welche die Aktie bis an ihr Allzeithoch aus dem Januar 2018 bei 86,80 EUR führte. Am 28. Juli 2021 notierte der Wert im Hoch sogar bei 87,74 EUR. Nach einer größeren Korrektur zog die Aktie zuletzt wieder an, scheiterte aber am 22. November Widerstand bei 79,86 EUR.

Nach einem Rücksetzer auf den EMA 50 springt der Wert heute an diesen Widerstand. Auslöser für den heutigen Sprung sind die aktuellen Zahlen. Aktuell legt der Wert um fast 6 % zu und notiert sogar knapp über dieser Hürde bei 79,86 EUR.

Aurubis steigerte den Umsatz im letzten Jahr von 12,4 Mrd. EUR auf 16,3 Mrd. EUR (Prognose 15,38 Mrd. EUR) Das operative Ergebnis kletterte von 221 Mio. EUR auf 353 Mio. EUR. Zudem erhöhte das Unternehmen den Prognoserahmen für das operative EBT für das Geschäftsjahr 21/22 auf 320. Mio. EUR bis 380 Mio. EUR (Prognose: 326 Mio. EUR) Die Dividende soll 1,60 EUR betragen nach 1,30 EUR im Vorjahr. Analysten hatten mit 1,47 EUR gerechnet.

Kaufwelle deutet sich an

Etabliert sich die Aurubis-Aktie über 79,86 EUR, dann wäre kurzfristig ein weiterer Anstieg in Richtung des Widerstandsbereich zwischen 86,80 und 87,74 EUR und damit an das Allzeithoch möglich. Sollte der Wert aber unter den EMA 50 bei aktuell 75,22 EUR per Tagesschlusskurs abfallen, dann würden Abgaben in Richtung 62,23 EUR drohen.

Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader