Aussicht auf Corona-Impfstoff treibt Dax höher - Moderna will Zulassung beantragen

Die Aussicht auf einen möglicherweise bald einsatzfähigen Impfstoff gegen Covid-19 hat den Dax nochmal angetrieben. Moderna will als erstes Unternehmen in der EU einen Zulassungsantrag für sein Mittel stellen. In den USA fallen die Kurse dagegen.

Zugehörige Wertpapiere: DE000WAF3001, DE000A0D9PT0, DE0007664039, DE000A0HN5C6, DE000A2E4K43,