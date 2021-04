Auto-Sektor stärkster Gewinner, weniger Kurzarbeit im März

Die Kurzarbeit in Deutschland geht zurück, besonders in der Industrie. Am Frankfurter Aktienmarkt halten sich Gewinne und Verluste heute in etwa die Waage. Ökonomen bleiben aber weiterhin zuversichtlich.

Zugehörige Wertpapiere: DE0008469008, DE0005439004, DE0005557508, DE0006231004, DE0007164600,