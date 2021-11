AUTODESK - Nach Zahlen stark unter Druck

Die Autodesk-Aktie steht nach den gestern nachbörslich veröffentlichten Zahlen massiv unter Druck. Nach einem Schlusskurs bei 304,00 USD wird die Aktie aktuell bei 262,94 USD getaxt.

Dabei übertraf der Konzern die Erwartungen beim Gewinn je Aktie und beim Umsatz. Der Gewinn lag bei 1,33 USD und damit 0,07 USD über den Schätzungen, der Umsatz 1,13 Mrd. USD und damit 0,01 Mrd. USD über den Erwartungen.

Die Aktie befindet sich in einer langfristigen Aufwärtsbewegung. Im Juni 2020 kam es zum Ausbruch über eine obere Begrenzung dieser Bewegung. Anschließend zog der Wert zwar auf ein neues Allzeithoch bei 344,49 USD an, kehrte aber in jeder Konsolidierung an diese alte obere Trendbegrenzung zurück.

Die Bewegung seit Januar 2021 lässt sich als potenzielle SKS-Topformation einordnen. Die Nackenlinie liegt in der laufenden Woche bei 275,60 USD. Damit wird die Aktie aktuell unter dieser Nackenlinie getaxt.

Verkaufswelle droht

Die Autodesk-Aktie befindet sich in einer kritischen Situation. Sollten sich die aktuellen Taxen bestätigen, wäre eine obere Umkehrformation vollendet. In diesem Fall würde eine Abwärtsbewegung zu einem rechnerischen Ziel bei 213,86 USD drohen. Damit würde die Aktie auf das Hoch aus dem Februar 2020 bei 211,58 USD zurücksetzen.

Sollte der Wert aber doch noch einen Wochenschlusskurs unter der Nackenlinie der SKS-Topformation vermeiden, wäre eine Rally an das Allzeithoch bei 344,49 USD möglich.

Fazit: Die erste Reaktion auf die Zahlen kann den Bullen nicht gefallen. Die Bären sind dabei, das Kommando zu übernehmen.

Zusätzlich lesenswert:

WALT DISNEY - Wo könnte diese Verlustserie enden?

TESLA - Die Bullen haben Pause

Wo nimmt dieser DAX-Highflyer seine Stärke her?

Die Trader Ausbildung: Weil auch Trading erlernt werden muss! 16 Wochen Betreuung, Video-Coaching, selbstbestimmtes Lerntempo, 4-wöchige Trading-Phase und Abschlusstest. Nehmen Sie Ihre Trading-Ausbildung jetzt in die Hand! Jetzt abonnieren

Autodesk Inc.

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)