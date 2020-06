Autovermieter Sixt - "Vorsichtig optimistisch" für Gewinn 2020

München (Reuters) - Sixt-Vorstandschef Erich Sixt sieht Deutschlands größten Autovermieter trotz der Corona-Krise noch auf Kurs zu schwarzen Zahlen im laufenden Jahr.

"Angesichts der Tatsache, dass sich unsere Geschäfte derzeit so entwickeln, wie wir es im März, bei Ausbruch der Krise, angenommen haben (...), sind wir bei Sixt vorsichtig optimistisch", sagte Sixt am Mittwoch laut Redetext auf der Online-Hauptversammlung des Unternehmens aus Pullach bei München. Im Vergleich zum April und Mai, als der Flugverkehr und das Reisegeschäft wegen Ausgangsbeschränkungen völlig darniederlagen, verzeichne Sixt in den Urlaubsregionen in Europa und im inneramerikanischen Geschäft derzeit wieder einen Anstieg der Buchungen.

Das laufende zweite Quartal werde "das schlechteste in unserer Unternehmensgeschichte werden", bekräftigte der 75-jährige Sixt. Er hatte das 1912 gegründete Unternehmen vor 51 Jahren übernommen, seither hatte Sixt nur dreimal Verlust in einem Quartal geschrieben. Die Zahlen lägen aber im Rahmen der Planungen. Entscheidend werde, wie sich das Geschäft im dritten Quartal (Juli bis September) entwickle, das normalerweise das umsatzstärkste für den Autovermieter, aber "aktuell noch mit massiven Unsicherheiten behaftet ist", sagte Sixt. Eine zweite Welle der Corona-Pandemie oder ein verändertes Reiseverhalten könnten die Planungen für das zweite Halbjahr durchkreuzen.

Um die Krise zu überbrücken, hatte sich Sixt im Mai einen Hilfskredit über 1,5 Milliarden Euro besorgt, zu dem die Staatsbank KfW mehr als eine Milliarde beisteuerte. "Bislang haben wir aus diesem Kredit noch keinen Euro gezogen", betonte Vorstandsmitglied Alexander Sixt. Um flüssige Mittel zu sparen, habe Sixt die Vermietflotte bereits im März um 13 Prozent reduziert.