Baader Bank belässt Nestle auf 'Add' - Ziel 116 Franken

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Nestle auf "Add" mit einem Kursziel von 116 Franken belassen. Der nun angekündigte Verkauf des nordamerikanischen Wassergeschäfts sei zwar weitgehend erwartet worden, schrieb Analyst Andreas von Arx in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dennoch sei es eine gute Nachricht, dass der Schweizer Nahrungsmittelriese in dieser Hinsicht bereits vor Bekanntgabe der Jahreszahlen geliefert habe./la/gl

