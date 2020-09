Baader Bank belässt SAP auf 'Add' - Ziel 148 Euro

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für SAP auf "Add" mit einem Kursziel von 148 Euro belassen. Bei den Margen könnten die Walldorfer im Rahmen ihrer mittelfristigen Strategie am Kapitalmarkttag Abstriche machen, schrieb Analyst Knut Woller in einer am Montag vorliegenden Studie. Insgesamt dürfte die Diskussion um Wachstum zu Lasten der Profitabilität wieder auf den Tisch kommen./ag/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.09.2020 / 07:34 / CEST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / / CEST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.