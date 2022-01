Baader Bank belässt Symrise auf 'Add' - Ziel 137 Euro

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Symrise anlässlich einer Übernahme im Bereich Tiernahrung auf "Add" mit einem Kursziel von 137 Euro belassen. Wenn auch kleiner, sei der Zukauf doch vergleichbar mit einer US-Übernahme im Jahr 2019, schrieb Analyst Andreas von Arx in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der niederländische Tierprotein-Hersteller Schaffelaarbos sei eine gute Ergänzung für den Aromen- und Duftstoffproduzenten. Dieser könne damit auch in Europa eine in diesem Bereich führende Position aufbauen./tih/edh

