Baerbock für Sanktionen gegen bosnischen Serbenführer im Spaltungsstreit

Brüssel (Reuters) - Im Streit über die Einheit Bosnien-Herzegowinas hat sich Bundesaußenministerin Annalena Baerbock für Sanktionen gegen den bosnischen Serbenführer Milorad Dodik ausgesprochen.

Die Lage in dem Balkanland sei besorgniserregend, sagte Baerbock (Grüne) am Montag in Brüssel nach Gesprächen mit ihren EU-Kollegen. "Abspaltungsbemühungen sind inakzeptabel." Daher habe sie dafür geworben, "dass das bestehende Sanktionsregime jetzt auch genutzt werden sollte gegenüber Herrn Dodik". Dieser treibt eine größere Unabhängigkeit der autonomen serbischen Republik voran. Mitte November sprach sich bereits Baerbocks Vorgänger Heiko Maas (SPD) für Sanktionen aus.