Ballard Power-Aktie, ITM Power-Aktie und Powercell Sweden-Aktie mit Wasserstoff-News

In den letzten Tagen wurden viele neue Wasserstoff-Projekte bekannt.

So haben sich beispielsweise in Australien die Firmen Mirning Green Energy, InterContinental Energy und CWP Global für ein Wasserstoff-Projekt zusammengetan, dass jährlich 3,5 Mio. Tonnen des Gases produzieren soll. Es trägt den Namen Western Green Energy Hub, soll in der westaustralischen Region Goldfields-Esperance entstehen und zudem Sonnen- und Windenergie von bis zu 50 Gigawatt erzeugen. Der hier produzierte Wasserstoff soll für den Bedarf Australiens genutzt, aber auch exportiert werden.

Hinzu kommen Neuigkeiten von den folgenden Firmen.

Ballard Power Systems mit neuem Auftrag

Ballard Power Systems hat vom indischen Bushersteller Tata Motors eine Bestellung über 15 Wasserstoff-Brennstoffzellen erhalten. Sie werden bis Ende 2022 geliefert. Die 70-kW-FCmoveTM-HD-Brennstoffzellen sind für Busse bestimmt, die von Indian Oil bestellt wurden. Sie werden in der Stadt Faridabad südlich von Neu-Delhi zum Einsatz kommen.

Tata Motors wird zudem mit Indian Oil den Einsatz der Brennstoffzellen bei weiteren Nutzfahrzeugen prüfen. „Wir sind sehr daran interessiert, mit dem größten Nutzfahrzeughersteller in Indien zusammenzuarbeiten, einem Markt, für den jährlich etwa 50.000 neue Busse gebaut werden“, so der Vertriebsleiter von Ballard Power Systems Rob Campbell.

ITM Power wird einen zwei-Megawatt-Elektrolyseur an Tokyo Gas und Sumitomo für ein Vorführprojekt liefern. Dabei wird Tokyo Gas den Wasserstoff-Elektrolyseur installieren und testen, um die Leistung zu analysieren. Der produzierte Wasserstoff wird für die Forschung in der Tokyo Gas Yokohama Techno Station genutzt.

„Sumitomo ist 2018 eine strategische Partnerschaft mit ITM Power eingegangen und arbeitet daran, den Festpolymer-Wasserelektrolyseur des Unternehmens auf dem japanischen Markt einzuführen. Die fortschrittliche und kosteneffiziente Elektrolyse-Technologie von ITM Power wird grüne Wasserstoff-Projekte in Japan vorantreiben, die große Elektrolyseure verwenden“, so Sumitomos Direktor Hajime Mori.

Powercell Sweden rüstet ZeroAvia aus

Auch in der Luftfahrt hält die Wasserstoff-Brennstoffzellen-Technologie Einzug. Der Sektor überlegt derzeit intensiv, wie er seinen CO2-Ausstoß senken kann. Wasserstoff und synthetische Kraftstoffe sind hier wahrscheinlich der einzige Weg.

Powercell Sweden arbeitet bereits mit ZeroAvia an der Realisierung erster Wasserstoff-Flugzeuge mit 19 Sitzen. Das schwedische Unternehmen hat für dieses Projekt nun von ZeroAvia einen neuen Auftrag im Wert von umgerechnet 1,07 Mio. Euro für Brennstoffzellen erhalten. Zu Beginn des Jahres 2021 waren es bereits zwei weitere Bestellungen.

„Wasserstoff ist die einzige praktikable Option für emissionsfreie Flugzeuge in großem Maßstab, da der spezifische Energiegehalt dreimal höher ist als bei Düsentreibstoff und über 100-mal höher als bei den besten heutigen Batterien“, so ZeroAvias Gründer und CEO Val Miftakhov.

Christof Welzel besitzt keine der erwähnten Aktien. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

Foto: Getty Images