Barclays belässt Bayer auf 'Overweight' - Ziel 80 Euro

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Bayer auf "Overweight" mit einem Kursziel von 80 Euro belassen. Mit Blick auf den groß angelegten US-Vergleich in den Glyphosatrechtsstreitigkeiten könnte es Bayer gerade mit dem geplanten Umgang mit möglichen künftigen Fällen schwer haben, die notwendige Zustimmung des Richters zu bekommen, schrieben die Analysten in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zwar beträfe das nur einen kleinen Teil des gesamten Rechtskomplexes, doch wäre es dennoch wichtig, um das Thema Glyphosat endlich aus der Welt zu schaffen. Andernfalls könnte weiterhin etwas auf den Aktien lasten./mis/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.07.2020 / 08:18 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.07.2020 / 08:18 / GMT

