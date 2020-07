Barclays belässt Deutsche Post auf 'Overweight' - Ziel 35 Euro

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Barclays hat die Aktie der Deutschen Post vor den am 5. August erwarteten Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Nach ersten Vorabveröffentlichungen aus der Logistikbranche zum abgelaufenen Jahresviertel richte sich seine Aufmerksamkeit nun unter anderem auf weitere quartalsbezogene Kommentare, schrieb Analyst Mark McVicar in einer am Donnerstag vorliegenden Sektorstudie. Zudem schaue er auf Umsatzströme, die durch Covid-19 positiv und solche, die negativ beeinflusst wurden sowie auf das Thema Kosten. Für die Deutsche Post sei Kernthema, wie hoch die Ergebnisse 2020 ausfallen werden./ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.07.2020 / 18:35 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.07.2020 / 04:10 / GMT

