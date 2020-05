Barclays belässt Deutsche Telekom auf 'Equal Weight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Deutsche Telekom Zahlen auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 16,50 Euro belassen. Der Quartalsbericht des Telekommunikationskonzerns sei durch die Bank stark ausgefallen, schrieb Analyst Simon Coles in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Die einzige Ausnahme sei die höher als erwartete Nettoverschuldung gewesen. Allerdings befinde sich der Konzern hier immer noch in der Komfortzone./mf/jsl

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.05.2020 / 06:22 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.05.2020 / 06:22 / GMT

