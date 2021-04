Barclays belässt MTU auf 'Equal Weight' - Ziel 218 Euro

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für MTU vor Zahlen zum ersten Quartal auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 218 Euro belassen. Wegen schärferer Reisebeschränkungen in den ersten beiden Monaten des Jahres und hoher Vergleichswerte aus dem Vorjahresquartal dürfte der Triebwerkshersteller recht schwach abgeschnitten haben, schrieb Analystin Milene Kerner in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Während MTU bei den zivilen Instandhaltungsaktivitäten auf einem guten Weg sei, die Ziele zu erreichen oder sogar zu übertreffen, dürfte das zivile und militärische Triebwerksgeschäft unter schwacher Profitabilität gelitten haben. Hier habe das Unternehmen in diesem Jahr noch viel Arbeit zu erledigen, um die Erwartungen zu erfüllen./la/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.04.2021 / 21:40 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2021 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.