Barclays belässt RWE auf 'Overweight' - Ziel 40 Euro

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für RWE anlässlich des beabsichtigten Verkaufs eines 49-Prozent-Minderheitsanteils am Offshore-Windpark Humber Gateway auf "Overweight" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Das Geschäft sei mit einem hohen Kaufpreis verbunden und sollte somit bei Investoren gut ankommen, schrieb Analyst Peter Crampton in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Wandel von RWE in Europas drittgrößten Anbieter erneuerbarer Energien werde von Anlegern weiterhin nicht genug wertgeschätzt./tih/bek

