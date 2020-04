Barclays senkt Ziel für Henkel auf 79 Euro - 'Equal Weight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Henkel vor Quartalszahlen aus dem europäischen Konsumgütersektor von 83 auf 79 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Die weitere Entwicklung lasse sich nur extrem begrenzt vorhersagen, schrieb Analyst Iain Simpson in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie und kürzte seine Schätzungen. Dauer und Auswirkungen des gegenwärtigen wirtschaftlichen Stillstands durch Covid-19 seien noch immer nicht bekannt. Im Sektor bevorzugt er Beiersdorf und Reckitt Benckiser, wohingegen er L'Oreal und Essity am wenigsten favorisiert./ajx/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.04.2020 / 17:19 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.04.2020 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.