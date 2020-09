BASF - Erholung verliert an Kraft

BASF SE - WKN: BASF11 - ISIN: DE000BASF111 - Kurs: 51,380 € (XETRA)

Seit dem steilen Anstieg an das übergeordnete 61,8 %-Retracement bei 58,82 EUR im Juni scheint es, als hätten die Bullen bei den Anteilen von BASF ihr Pulver verschossen. Denn nach dem Abprallen an dieser Hürde fiel der Wert in einem breiten Abwärtstrendkanal zurück und unterschritt dabei auch das Zwischenhoch bei 50,00 EUR. Damit wurde die Erholung neutralisiert und ein Verkaufssignal ausgebildet. Dieses konnte sich zuletzt noch nicht durchsetzen, da am Support bei 46,90 EUR eine solide Aufwärtsbewegung gestartet werden konnte, die zuletzt auch über die Oberseite des Abwärtstrendkanals geführt hatte.

Trading-Signale, Trading-Empfehlungen, Trading-Ideen: Im CFD Index Trader liefert Ihnen Rocco Gräfe alles, was Sie für das aktive DAX-Trading mit CFDs benötigen. Jetzt CFD Index Trader abonnieren

Kurzfristige Zugewinne im intakten Abwärtstrend möglich

Übergeordnet bleibt die Aktie schwer angeschlagen, doch kurzfristig könnte es jetzt nochmals zu einem Ausbruchsversuch über das Wochenhoch bei 52,65 EUR und einem Angriff auf den Widerstand bei 54,24 EUR kommen. Diese Barriere dürfte die Bullen jedoch einbremsen und den nächsten Abwärtsimpuls in Richtung 46,90 EUR einleiten. Ein Unterschreiten der 49,11 EUR-Marke wäre dabei das erste bärische Signal.

Mittelfristig dürfte der Wert auch unter die Unterstützung bei 46,90 EUR einbrechen und bis 43,00 und 41,14 EUR zurücksetzen. Dieses Szenario wäre erst abgewendet, wenn die Hürde bei 54,24 EUR dynamisch überschritten wird und damit eine Erholung bis zunächst 56,00 EUR führen kann.

Besuchen Sie mich auch auf Guidants, werden Sie Follower und erhalten Sie weitere Analysen zu Edelmetallen, Aktien und den großen Indizes.

Als Mitglied von Guidants PROmax versorge ich Sie zudem mit Tradingsetups, Investmentideen und bin Teil des Teams, das unser mittelfristiges Depot betreut. Wir freuen uns auf Sie!

BASF Chartanalyse (Tageschart)

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)