BASF - Käufer sind jetzt gefordert

BASF SE - WKN: BASF11 - ISIN: DE000BASF111 - Kurs: 48,210 € (XETRA)

Nach dem Scheitern an der 61,8 %-Retracementmarke des übergeordneten Abwärtstrends bei 58,82 EUR fiel die Aktie von BASF in einer steilen Verkaufswelle an den Support bei 46,20 EUR, der Ende Juni bereits deutlich unterschritten wurde, ehe eine Erholung einsetzten. Doch das bärische Signal hallte nach und sorgte in den letzten Tagen für den zweiten Teil bzw. die Wiederaufnahme der Verkaufswelle vom Juni.

Bereich um 46,90 EUR muss verteidigt werden

Dieser Kursrutsch traf zuletzt auf die Unterstützung bei 46,90 EUR, die verteidigt und für eine leichte Erholung genutzt wurde. Kann dieser Anstieg jetzt aber nicht zügig über 51,00 EUR führen, dürfte sich der Abverkauf mit dem Bruch der 46,90 EUR-Marke fortsetzen und damit auch unter die zentrale Aufwärtstrendlinie führen. Das nächste Ziel nach diesem Verkaufssignal läge im Bereich des Zwischentiefs bei 44,49 EUR. Darunter muss man sich schon auf einen Einbruch bis 41,14 EUR gefasst machen.

Sollte die Aktie von BASF in den nächsten Tagen dagegen dynamisch über 51,00 EUR ausbrechen, wäre zumindest die größte Abwärtsdynamik aus dem laufenden Kursrutsch entwichen und ein Anstieg bis 54,24 EUR wahrscheinlich.

BASF Chartanalyse (Tageschart)

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)