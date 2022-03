BASF - Was übersehe ich?

BASF SE - WKN: BASF11 - ISIN: DE000BASF111 - Kurs: 53,560 € (XETRA)

Mit einem Plus von über 3 % führt die BASF-Aktie die heutige Gewinnerliste im DAX an. Deutschlands größtes Chemieunternehmen ist damit heiß begehrt, zumindest heute. Das trifft aber nicht nur auf BASF zu. Allgemein kann der Sektor heute zulegen. Die Covestro-Aktie ist BASF dicht auf den Fersen. Lohnt der Einstieg?

Überzeugt bin ich nicht. Wie bereits mein Kollege Thomas May am vergangenen Freitag aufzeigte, sieht das Chartbild der BASF-Aktie immer noch bärisch aus. Zum einen wurde eine Konsolidierung nach unten verlassen, parallel dazu war die Aktie im März auch noch als Underperformer unterwegs. Im Grunde kam die Erholung schon nach zwei Tagen zum Stehen. Der DAX ist beispielsweise deutlich weiter gelaufen und hat auch seine jüngste Konsolidierung nicht nach unten verlassen.

Was übersehe ich?

Angesichts dieser Ausgangsbasis müsste eigentlich mit weiter fallenden Notierungen zum Jahrestief gerechnet werden. Erst oberhalb von ca. 56-57 EUR läge eine kleine Bodenformation vor. Mittelfristig müsste zudem der Preisbereich bis hin zu gut 58,50 EUR nachhaltig überwunden werden, um weiteren Spielraum nach oben freizumachen. Unmöglich ist ein solches Unterfangen zwar nicht, wirklich überzeugen kann das Chartbild derzeit jedoch nicht.

Interessant ist, dass die Aktie in den vergangenen Tagen regelmäßig unter den am meisten gehandelten Aktien auf Tradegate zu finden gewesen ist. In diesem Zusammenhang stelle ich mir gerade die Frage, was ich übersehe. Warum wird die Aktie so aktiv gehandelt und vor allen Dingen, wer handelt diese? Eine Antwort darauf habe ich bisher leider nicht gefunden, was einen faden Beigeschmack erzeugt. Es ist ein Unsicherheitsfaktor, der sich vielleicht erst in den nächsten Tagen „auflösen“ wird.

BASF SE

Fazit: Ich würde die Bullen in der BASF-Aktie nicht gänzlich abschreiben. Solange es jedoch nicht zu einem nachhaltigen Kursanstieg über 56 EUR kommt, ist Vorsicht geboten. Es könnte nochmals zu Verlusten in Richtung 50-47 EUR kommen. Wenn ich mich antizyklisch auf der Longseite positionieren wollen würde, würde ich um günstige Kurse feilschen. Zum aktuellen Zeitpunkt wäre dies der Preisbereich ab ca. 50 EUR.

Drei Musterdepots, 12 Experten, innovative Widgets: Mehr Technologie und Inhalte als je zuvor in Guidants PROmax. Jetzt abonnieren!

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Coach)