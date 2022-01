BAYER - Kurssprung ins Glück?

Bayer AG - WKN: BAY001 - ISIN: DE000BAY0017 - Kurs: 53,900 € (XETRA)

Nach einer Bodenbildung im Bereich von 44,00 EUR konnte die Bayer-Aktie im Dezember eine steile Kaufwelle initiieren, die über den mittelfristigen Widerstand bei 52,18 EUR führte. Wie in der GodmodePLUS-Analyse vom 17. Januar erwartet, war es sinnvoll, sich nach diesem Kaufsignal auf eine Korrekturbewegung einzustellen, die allerdings schon bei rund 50,00 EUR wieder auf Käufer traf.

Ausbruch über 53,04 EUR generiert Aufwärtspotenzial

Mit dem heutigen Kurssprung über das bisherige Verlaufshoch bei 53,04 EUR haben die Bullen ihre Ambitionen unterstrichen und könnten jetzt auch den Widerstand bei 54,00 EUR hinter sich lassen, sowie ein Abwärtsgap aus dem Mai auf Höhe von 55,00 EUR schließen. Spätestens nach einer Kaufwelle bis 55,53 und 56,40 EUR sollte man sich allerdings auf eine übergeordnete Korrektur einstellen.

Eine solche Gegenbewegung würde auch einsetzen, falls die Aktie das Ausbruchslevel nicht verteidigen kann und in den nächsten Tagen unter 51,84 EUR fällt. Damit wäre die Aufwärtsbewegung seit letzter Woche gestoppt und mit Verlusten bis 48,89 und 48,78 EUR zu rechnen.

Bayer Chartanalyse (Tageschart)

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)