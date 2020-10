BAYER - Kurzfristig hochspannend

Bayer AG - WKN: BAY001 - ISIN: DE000BAY0017 - Kurs: 44,110 € (XETRA)

Ein Gravestone Doji, zudem schön nach unten abgesetzt. Ich möchte diese kurze Meldung dafür nutzen, diesen Hinweis auf dieses Signal zu dokumentieren. Mich interessiert es auch brennend, ob diese bullische Tageskerze von heute tatsächlich ihre Wirkung nach oben entfalten kann. Wir werden im Verlauf der nächsten Woche den Chart erneut kurz kommentieren und Bilanz ziehen. Der Gravestone Doji zeigt auf, dass eine erhöhte Wahrscheinlichkeit vorliegt, dass die Aktie tendenziell schon ab morgen steigen könnte. 1-2 Handelstage.

Traden würde ich diese Candlestick-Pattern allerdings nicht. Wenn man soetwas handelt, dann möglichst in Kombination mit anderen Signalen. Quasi als Cluster.

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Harald Weygand, Head of Trading)