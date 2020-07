BAYER - Mal wieder Glyphosat

Bayer AG - WKN: BAY001 - ISIN: DE000BAY0017 - Kurs: 62,510 € (XETRA)

Ein US-Richter äußerte sich gestern kritisch zu Teilen der Glyphosat-Einigung. Bayer hatte sich von dieser Einigung erhofft, dass damit etwa 75 % der Klagen abgedeckt wäre. Bayer müsste, falls diese Einigung Bestand haben sollte, etwa 10,1-10,9 Mrd. USD zahlen. Diese kritischen Äußerungen könnte die Einigung ins Wanken bringen. Der Aktienkurs reagiert negativ drauf. Gegen 10:40 Uhr gibt Bayer um 6,67 % nach.

Die Bayer-Aktie befindet sich seit dem Allzeithoch bei 146,45 EUR aus dem April 2015 in einer Abwärtsbewegung. Dabei fiel der Wert auf ein Tief bei 44,85 EUR.

Nach diesem Tief vom 16. März 2020 zog der Wert deutlich an. Am 23. Juni 2020 markierte er ein Erholungshoch bei 73,63 EUR. Seit diesem Hoch gibt die Aktie nach. Dabei fällt die Aktie heute unter den Aufwärtstrend seit März und kratzt auch an der Unterstützung bei 63,04 EUR. Dabei kommt es heute zu einem Abwärtsgap zwischen 66,61 EUR 65,93 EUR. Es besteht die Gefahr, dass es sich dabei um ein sog. Break Away Gap handelt. Ein solches Gap steht am Anfang einer neuen Trendbewegung.

Das wird spannend

Sollte sich die Bayer-Aktie unter 63,04 EUR etablieren, dann könnte es in den nächsten Tagen und Wochen zu einer weiteren Abwärtsbewegung in Richtung 59,65-58,15 EUR und 55,69 EUR kommen. Damit die Bullen wieder durchatmen können, müsste der Wert über 66,61 EUR ansteigen. In diesem Fall wäre eine Rally in Richtung 73,63 EUR und 78,34 EUR möglich.

Bayer AG

