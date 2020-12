Bayer trennt sich von Elanco-Anteil

Düsseldorf (Reuters) - Der Leverkusener Bayer-Konzern hat sich von einem Teil seiner Aktien des US-Tiergesundheitsunternehmen Elanco Animal Health getrennt.

54,5 Millionen Elanco-Aktien seien am Montag zu einem Preis von 30,25 Dollar je Anteilsschein platziert worden, teilte der Pharmariese am Dienstag mit. Damit fließe Bayer am Ende ein Bruttoerlös von rund 1,6 Milliarden Dollar zu. Im Zusammenhang mit dem Abschluss des Verkaufs des Geschäftsbereichs Animal Health von Bayer an Elanco hatte Bayer 72,9 Millionen Elanco-Aktien erhalten, was ungefähr 15,5 Prozent der ausstehenden Aktien von Elanco entspricht. Wie bereits angekündigt, will sich Bayer auch von der verbleibenden Beteiligung an Elanco "zu gegebener Zeit" trennen.

Bayer hatte erst im August den Verkauf seines Tiergesundheitsgeschäfts an Elanco unter Dach und Fach gebracht. Damit strich der Leverkusener Pharma- und Agrarchemiekonzern 5,17 Milliarden Dollar vor Steuern in bar ein und erhielt knapp 73 Millionen Stammaktien von Elanco.