Berenberg senkt Ziel für Fresenius SE auf 55,95 Euro - 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Fresenius SE vor den am 23. Februar erwarteten Zahlen von 59,50 auf 55,95 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Zahlenwerk zum vierten Quartal dürfte keine allzu großen Überraschungen bergen, schrieb Analyst Tom Jones in einer am Freitag vorliegenden Studie. Sein neues Kursziel resultiere aus einer reduzierten Überschussprognose für 2021. Die Aktie sei nach wie vor deutlich unterbewertet./ck/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.02.2021 / 17:51 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben