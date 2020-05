Berichte über erste Impfstoff-Versuche - Dax und Dow legen zu

Pfizer und Biontech berichetn von ersten Impf-Versuchen mit Probanden, aber auch die steigenden Ölpreise sorgen in New York für Kurssprünge. An der Frankfurter Börse erholen sich MTU-Papiere.

