Bernstein nimmt Roche mit 'Outperform' wieder auf

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Roche mit "Outperform" und einem Kursziel von 380 Franken in die Bewertung wieder aufgenommen. Der Schweizer Pharmakonzern verfüge über eine der stärksten Innovations-Pipelines in Europa, schrieb Analyst Wimal Kapadia in einer am Montag vorliegenden Studie. Zwar habe es in den vergangenen Jahren wegen des steigenden Konkurrenzdrucks durch Nachahmerprodukte von Biopharmazeutika einige Unsicherheiten gegeben, die Aktien des Konzerns würden aber weiter als ein qualitativ hochwertiges Investment gesehen. Roche sollte diese Patent-Klippe problemlos umschiffen. Die Schweizer investierten vergleichsweise mehr in ihre Pipeline und weniger in Marketing als einige der Konkurrenten./la/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.07.2020 / 23:02 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.07.2020 / 05:33 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.