Biontech bietet Einstiegsfenster

Nachrichten von der Konkurrenz haben Biontech zuletzt belastet: Am Donnerstag (7.1.) gab Curevac bekannt, den eigenen Corona-Impfstoff zusammen mit Bayer entwickeln zu wollen, tags zuvor wurde das Covid-19-Vakzin des US-amerikanischen Wettbewerbers Moderna in Europa zugelassen.Über den Jahreswechsel war die Biontech-Aktie daher kräftig unter Druck geraten und wir wurden am 29.12.20 bei 84,45 Dollar und einem Gewinn von 24,8% ausgestoppt. Der Rückfall hat das Nasdaq-Papier, dessen American Depositary Receipts inzwischen auch in Frankfurt gut handelbar sind, wieder attraktiv gemacht.Die Einnahmen aus den rd. 1,3 Mrd. Corona-Impfdosen, die Biontech zusammen mit Pfizer in diesem Jahr absetzen will, liefern den Mainzern das Geld für andere Forschungsprojekte. In der Onkologie hat CEO Ugur Sahin elf Wirkstoffkandidaten in zwölf klinischen Tests. Dabei scheint der Krebsbekämpfer BNT311, der zusammen mit Genmab entwickelt wird, auf gutem Weg zu sein, die Phase I/II-Prüfung erfolgreich abzuschließen. Angesichts solider Gewinne in den kommenden Jahren ist das 2021er-KGV von 9 jedenfalls interessant.

Wir steigen bei Biontech auf Xetra mit Limit bis 76,00 Euro und Stopp bei 58,50 Euro wieder ein.

