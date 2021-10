Biontech: Neuer Deal mit Novartis – Aktie leicht im Aufwind

Biontech scheint nicht von einer nachlassenden Nachfrage bei seinem Impfstoff auszugehen. die Mainzer haben jetzt ihre Zusammenarbeit mit Novartis ausgeweitet, damit noch mehr Impfdosen produziert werden können.

Der Pharmakonzern Novartis und das Biotechunternehmen Biontech haben eine neue Produktionsvereinbarung geschlossen. Wie Novartis am Donnerstag mitteilte, werde man die Abfüllung und Fertigstellung des mRNA-basierten Corona-Impfstoffs von Pfizer -Biontech ausweiten.

Zu diesem Zweck werde Novartis die sterilen Produktionsanlagen am Standort Ljubljana in Slowenien für die Abfüllung von mindestens 24 Millionen Dosen im Jahr 2022 nutzen. Die neue Vereinbarung folge auf frühere Liefervereinbarungen für die Abfüllung und Fertigstellung von mehr als 50 Millionen Dosen im Jahr 2021 am Novartis-Standort Stein in der Schweiz, hieß es in der Mitteilung weiter.

Im Rahmen der neuen Vereinbarung plant Novartis den Angaben zufolge, den mRNA-Wirkstoff von Biontech zu beziehen und unter sterilen Bedingungen in Fläschchen abzufüllen, die dann an Biontech zurückgeschickt werden. Vorbehaltlich einer endgültigen Vereinbarung plane man, den Herstellungsprozess von Stein an den Standort Ljubljana zu verlagern, um mit der Abfüllung zu beginnen und diese dann in der ersten Hälfte des Jahres 2022 zu beenden.

Die Aktie von Biontech scheint ihre Korrektur langsam abgeschlossen zu haben. Zuletzt gab es wieder positive Nachrichten für die Mainzer. Erst Mittwoch hat die US-Regierung nach eigenen Angaben die nötigen Vorbereitungen für die Corona-Impfung von Kindern im Alter von fünf bis einschließlich elf Jahren getroffen. Mit den Impfungen solle begonnen werden, sobald in den kommenden Wochen die Zulassung des Impfstoffs von Biontech /Pfizer für diese Altersgruppe vorliege, sagte der Corona-Koordinator des Weißen Hauses, Jeff Zients. Es gehe dabei um rund 28 Millionen Kinder in den USA.

Damit bleiben die Aussichten für Biontech weiterhin gut. Zwar können Nachrichten von der Konkurrenz immer mal wieder für Rücksetzer sorgen, aber langfristig wird Biontech den Sprung in die Reihe der großen Pharmakonzerne schaffen. Die Mainzer haben zudem den Vorteil, dass der Corona-Impfstoff die Kassen so prall gefüllt hat, dass keine Kapitalerhöhungen für die weiteren Forschungen durchgezogen werden. Daher ist die Aktie auf dem Niveau immer noch für einen Einstieg gut.

