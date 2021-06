Bitcoin Crash, Ethereum Crash - Was tun ?!

Im Bitcoin wirkt der EMA200 (rot) bei derzeit 40,746 USD als dynamischer Widerstand, im Ethereum der EMA50 (blau) bei derzeit 2.584 USD. Solange beide Kryptos unterhalb dieser gleitenden Durchschnittslinien notieren, befinden sie sich im Korrekturmodus, der sich zeitlich hinziehen und der natürlich jederzeit zu neuen Tiefs führen kann. Als aktiver Anleger halte ich die Füße still, solange die beiden Kryptowährungen unter den genannten gleitenden Durchschnittslinien notieren. Erst bei einem überzeugenden Anstieg über diese dynamische Barrieren, beabsichtige ich wieder einzusteigen.

China ist seit langem die Heimat von mehr als der Hälfte der Bitcoin-Miner der Welt, aber jetzt will Peking sie so schnell wie möglich aus dem Weg räumen. Daten für das Jahr 2021 zur weltweiten Verteilung der Mining-Power sind noch nicht verfügbar, aber frühere Schätzungen haben gezeigt, dass 65 bis 75 Prozent des weltweiten Bitcoin-Minings in China stattfanden - hauptsächlich in vier chinesischen Provinzen: Xinjiang, Innere Mongolei, Sichuan und Yunnan.

Im Mai forderte die Regierung ein hartes Durchgreifen gegen den Bitcoin- Mining und -Handel und löste damit aus, was in Krypto-Kreisen als „die große Mining-Migration“ bezeichnet wird. Dieser Exodus ist jetzt im Gange und könnte ein Game Changer für Texas sein. Mining ist der energieintensive Prozess, bei dem sowohl neue Coins erstellt als auch alle Transaktionen vorhandener digitaler Token protokolliert werden.

In den nächsten Monaten wird es zu einem gewaltigen Shift kommen. Gouverneur Greg Abbott in Texas fördert das Mining. Es könnte eine echte Industrie in den Vereinigten Staaten werden.

Ich wünsche Ihnen Erfolg an der Börse,

Harald Weygand

Bitcoin BTC/USDEthereum ETH/USD

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Harald Weygand, Head of Trading)