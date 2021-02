BITCOIN - Das läuft exakt wie angesagt

Eingangs die Prognoseskizze für die Preisstrecke von 36.000 bis 48.850 USD.

Es folgende die folgende Prognoseskizze, die am 14. Februar veröffentlich wurde: 4.02.2021 - 21:45 Uhr - Chartanalyse Godmode PLUS BITCOIN verläuft in den nächsten Wochen so!

Hier stand geschrieben: "Es lassen sich 2 neue Projektionsziele kalkulieren: Eines bei 53.200 und ein weiteres bei 63.375 USD. " Die Prognoseskizze reicht von 49.000 bis 63.375 USD.

Das ist der aktuelle Chart, der aktuelle Stand in Bezug auf die Prognoseskizze. Der Kurs steht bei 57.318 USD. Bitcoin ist auf dem besten Weg auch die zweite Prognoseskizze abzuarbeiten.

Bitcoin BTC/USDhh7b

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Harald Weygand, Head of Trading)