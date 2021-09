Bitcoin: Kryptowährung fällt kurzzeitig zurück bis an die 40.000 Dollar Marke – Kurs testet wichtigen charttechischen Indikator

Der Markt für Kryptowährungen steht weiter unter Druck. In der Nacht auf Dienstag fiel der Kurs der ältesten und bekanntesten Kryptowährung Bitcoin bis auf rund 40.200 US-Dollar. Noch vor wenigen Tagen hatte die nach Marktwert größte Kryptoanlage fast 10.000 Dollar mehr gekostet. Am Dienstagmorgen erholte sich der Bitcoin-Kurs bis auf etwa 42.600 Dollar.

Mit der Verteidigung der Marke von 40.000 Dollar hat der Kurs somit zunächst eine wichtige charttechnische Unterstützung bestätigt. Die aktuelle Wochenkerze stellt einen Test des Bull Market Support Bands im Bereich zwischen derzeit 40.700 und 43.500 Dollar dar, welches sich aus dem einfachen 20-Wochen-Trend und dem exponentiellen 21-Wochen-Trend ergibt und in der Vergangenheit ein zuverlässiger Indikator für einen intakten Bullentrend für Bitcoin war. Mit den jüngsten Kursverlusten musste Bitcoin jedoch erneut seinen 200-Tage-Trend einbüßen.

Auch andere Krypto-Werte standen weiter unter Druck. Die zweitgrößte Kryptowährung Ether kostete am Dienstagmorgen rund 3000 Dollar, nachdem sie in der Nacht bis auf gut 2800 Dollar abgerutscht war. Anfang September hatte ein Ether noch knapp 4000 Dollar gekostet. Der Marktwert aller derzeit rund 12.000 Kryptoanlagen betrug am Dienstag etwa 1,8 Billionen Dollar. Noch am Wochenende waren es fast 400 Milliarden Dollar mehr gewesen.

Auslöser der herben Kursverluste sind Sorgen über die Finanzprobleme des großen Immobilienentwicklers Evergrande aus China. An den Finanzmärkten fragt man sich, welche Auswirkungen sich für die chinesische Volkswirtschaft und darüber hinaus im Falle einer Zuspitzung ergeben können. Der Immobiliensektor macht einen erheblichen Teil der chinesischen Volkswirtschaft aus. Zudem steht am Mittwoch die Entscheidung der US-Notenbank Federal Reserve an, ob das Volumen der frischen Geldspritzen für den Markt bald zurückgefahren werden soll.

Bitcoin: Evergrande, FED, Streit um US-Schuldenobergrenze und Angst vor Stablecoin-Regulierung - hält der Bullentrend diesem Marktumfeld stand?

onvista/dpa-AFX

