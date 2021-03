Bitcoin: Kurs reckt sich wieder in die Höhe – Visa integriert Stablecoin USDC in das eigene Zahlungsnetzwerk

Die Kryptowährung Bitcoin hat sich nach einigen turbulenten Handelstagen wieder näher an das letzte Allzeithoch herangekämpft und notiert heute Nachmittag mit einem Plus von über 4 Prozent wieder über der Marke von 58.000 Dollar.

Jüngster Kurstreiber ist der Kartendienstleister Visa, der bei der Integrierung von Kryptowährungen in das eigene Dienstleistungs-Angebot weitere Schritte geht. Wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, hat Visa entschieden, den Stablecoin USDC, der eine 1:1 Deckung mit dem US-Dollar abbildet, im eigenen Zahlungsnetzwerk zuzulassen.

USDC ist mit einer Marktkapitalisierung von derzeit 11 Milliarden Dollar der zweitwichtigste Stablecoin im Krypto-Sektor, nach Tether (USDT) mit einer Marktkapitalisierung von 40 Milliarden Dollar.

Damit kann Visa die bisherige Notwendigkeit umgehen, die Kryptowährungen in traditionelles Geld umzuwandeln, um Transaktionen in seinem Netzwerk abzuwickeln. Dies stellt vor allem bei internationalen Zahlungen Zeit- und Kostenersparnisse in Aussicht.

“Wir sehen eine steigende Nachfrage von Verbrauchern auf der ganzen Welt, die auf digitale Währungen zurückgreifen wollen”, sagt Cuy Sheffield, Vorsitzender der Krypto-Sparte bei Visa.

onvista-Redaktion

Titelfoto: Tony Stock / Shutterstock.com

