BLACKROCK - Aktie zieht nach Zahlen deutlich an

Blackrock Inc. - WKN: 928193 - ISIN: US09247X1019 - Kurs: 867,810 $ (NYSE)

Blackrock veröffentlichte gestern vor Börsenbeginn Zahlen. Die Aktie reagierte darauf mit einem Plus von 3,78 %.

Blackrock Inc. übertrifft im dritten Quartal mit einem Gewinn je Aktie von 10,95 USD die Analystenschätzungen von 9,78 USD. Der Umsatz liegt mit 5,05 Mrd. USD über den Erwartungen von 4,88 Mrd. USD

Quelle: Guidants News

Die Blackrock-Aktie befindet sich in einer langfristigen Aufwärtsbewegung. Dabei kletterte der Wert am 30. August 2021 auf sein aktuelles Allzeithoch bei 959,88 USD.

Seit diesem Hoch konsolidiert der Wert. Dabei fiel er am 04. Oktober auf den EMA 200 zurück. Damit notierte die Aktie wieder knapp unter einer alten oberen Pullbacklinie über die Hochpunkte aus den Jahren 2008 und 2018. Mit dem gestrigen Anstieg kletterte der Wert aber wieder deutlich über diese Trendlinie.

Bei 875,94 bis 881,32 USD liegt aktuell ein wichtigen Widerstandsbereich. Der gestrige Anstieg führte die Aktie an diesen Bereich. Zu einem Ausbruch kam es aber nicht.

Boden schon gefunden?

Gelingt der Blackrock-Aktie ein Ausbruch über den Widerstandsbereich um 875,94-881,32 USD, dann könnte die Bewegung der letzten Tage als kleiner Boden interpretiert werden. In diesem Fall könnte es zu einem Anstieg in Richtung des Allzeithochs bei 959,88 USD kommen. Sollte der Wert allerdings unter dem EMA 200 abfallen, würden Abgaben in Richtung 788,00 USD oder sogar 670,28 USD drohen.

Fazit: Die Blackrock-Aktie könnte einen kleinen Boden ausbilden, muss dafür aber erst noch einen wichtigen Widerstandsbereich überwinden.

Blackrock Inc.

