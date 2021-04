Die Kryptowährung von Binance konnte in diesem Bullrun um einige Prozente steigen (über 4.500%). Doch wie könnte es in den nächsten Tagen mit dem BNB Kurs weitergehen? Werden wir weiter steigen und die $600 angreifen? All dies erfährt ihr in diesem Artikel.

Der BNB Kurs konnte vor ein paar Tagen den Widerstand bei +/- $294 brechen. Durch den Ausbruch hat er die Seitwärtsphase verlassen. Dadurch konnte er weiter seinen Trend fortsetzen. Durch den Ausbruch konnte... The post BNB Kurs Prognose – Steht der Kurs schon bald über $600? appeared first on CryptoTicker. Weiterlesen