Board Advisors AG: LEA Partners GmbH erwirbt Base-Net Informatik AG

LEA Partners GmbH (LEA), eine Private-Equity- und Venture-Capital-Gesellschaft mit Sitz in Karlsruhe, gab heute die Übernahme der Base-Net Informatik AG (Base-Net) bekannt, einem führenden Schweizer Software-Anbieter für Kredit- und Hypothekenmanagement.

Die Board Advisors Deutschland AG war als exklusiver M&A-Berater für die Aktionäre von Base-Net tätig. Das Team aus Christoph Löslein, Urs Niederberger, Felix Brokatzky und Federico Arcelli konnte die Transaktion in weniger als fünf Monaten erfolgreich abschließen.

„Es freut mich ausserordentlich, dass wir durch den Einsatz von Board Advisors einen gleichermaßen für die Kunden und Mitarbeiter*innen der Base-Net Informatik AG vorteilhaften neuen Mehrheitsaktionär finden konnten. Trotz einer komplexen Transaktionsstruktur hatten die Berater von Board Advisors das Mandat jederzeit im Griff und konnten das Projekt sogar in einer rekordverdächtigen Zeit und zur vollsten Zufriedenheit der Aktionäre erfolgreich abschliessen.”

Stefan Hermann, Gründer und Verwaltungsratspräsident der Base-Net Informatik AG

Die Base-Net mit Sitz in Sursee im Kanton Luzern wurde 1994 gegründet und ist mit ihrer Software WinCredit der führende Schweizer Softwareanbieter im Bereich Kredit- und Hypothekenmanagement. Aktuell verwenden über 400 Banken, Versicherungen, Pensionskassen und Finanzintermediäre die Softwareprodukte des Unternehmens. Zudem entwickelt und betreibt Base-Net eine hochmoderne Plattform zur Kredit- und Hypotheken-Refinanzierung.

„Der Markt für Kreditmanagement-Software wächst kontinuierlich und ist für uns hochattraktiv. Deshalb freuen wir uns sehr, mit Base-Net ein weiteres führendes und langjährig etabliertes Unternehmen für uns gewonnen zu haben. Damit gehen wir einen weiteren Schritt beim Aufbau einer führenden Financial Services-Plattform im DACH-Raum“.

Philipp Hertel, Partner bei LEA.

Über Base-Net

Base-Net ist der führende Schweizer Softwareanbieter im Bereich Kredit- und Hypothekenmanagement. Neben der Software für das Kreditmanagement gehören auch die Lösungen für die Refinanzierung und den Austausch mit der Schweizerischen Pfandbriefbank zu den Standardlösungen im Schweizer Finanzsektor. 1994 gegründet, betreut das Unternehmen mit Sitz in Sursee inzwischen rund 400 Banken und Versicherungen. Weitere Informationen finden Sie unter www.basenet.ch.

Über LEA Partners

LEA Partners unterstützt als unternehmerischer Eigenkapitalpartner Gründer und Managementteams in unterschiedlichen Entwicklungsstadien bei ihrem Wachstum und dem Erreichen einer führenden Marktposition. Seit 2002 hat LEA Partners mit Sitz in Karlsruhe, einem der größten Technologiecluster in Europa, Investments in zahlreiche Technologieunternehmen betreut. Nach dem Zusammenschluss von PROCAD, keytech und ACATEC im Mai 2021 und dem von TAIFUN, M-Soft und PinnCalc im Oktober 2021 stellt der Aufbau einer Buy-and-Build-Plattform im Finanzdienstleistungssektor, die neben der Base-Net Informatik AG bereits die b+m Gruppe umfasst, die nächste bedeutende Transaktion für die auf Softwareunternehmen aus der DACH-Region fokussierten B2B-Tech-Fonds von LEA dar. Weitere Informationen finden Sie unter www.leapartners.de.

Über Board Advisors

Board Advisors ist eine 2005 von Christoph Löslein gegründete Unternehmens- und M&A-Beratungsgesellschaft mit Sitz in Freiburg im Breisgau. Board Advisors hat derzeit eigene Büros in Berlin, Zürich, Sursee, Basel, Nizza, München und Manchester und unterhält ein Netzwerk aus internationalen Kooperationspartnern.

Mit fundierten Kenntnissen im Gesundheits- und Technologiesektor hat Board Advisors in den letzten Jahren erfolgreich zahlreiche Geschäftsentwicklungsprojekte, Buy- & Sell-Side-Transaktionen und Fundraising-Mandate abgeschlossen. Weitere Informationen finden Sie unter www.boardadvisors.de.

