Börse Daily am Sonntag mit DAX, Aareal Bank, Deutsche Post, MorphoSys, Microsoft, Siltronic

an den Börsen hatte man gehofft, dass US-Präsident Donald Trump nach seiner Rückkehr ins Weiße Haus die Verhandlungen um ein Hilfspaket gegen die wirtschaftlichen Einschnitte infolge der Corona-Krise fortsetzen wird. Mit der Verkündung, diese auf nach der Wahl zu verschieben, haben die Aktienmärkte enttäuscht reagiert. Ohnehin bewegen sich die Kurse seit Wochen auf hohem Niveau seitwärts.

Das erinnert an den Zustand von 2016. Auch damals wollte kein Marktteilnehmer vor der US-Wahl ein Risiko eingehen. Im Anschluss ergab sich durch die Steuersenkungen dann eine geradezu atemberaubende Rally. Ob das auch dieses Mal der Fall sein wird, darf zumindest mit einem Fragezeichen versehen werden. Denn hat Trump bereits angekündigt, eine Niederlage nicht akzeptieren zu wollen.

Ein Rechtsstreit würde sich voraussichtlich Wochen bis Monate ziehen und einen Zeitraum der Unsicherheit mit sich bringen, der die Aktienmärkte nicht in Feierlaune versetzt. Vielmehr wäre bei einem solchen Stillstand mit rückläufigen Notierungen zu rechnen. Ohnehin stehen die Aktienkurse aktuell im Zeichen des US-Wahlkampfs. Daneben sollte aber der Brexit nicht aus den Augen verloren werden.

Dieser vollzieht sich zum Jahreswechsel, wobei nach wie vor noch kein Regelwerk vorliegt. So stellt man sich mehr und mehr auf einen ungeregelten Ausstieg und damit auf ein wirtschaftliches Durcheinander ein. Die Aktienmärkte zeigen sich dabei mit wenig Dynamik. Der DAX pendelt seit Wochen in einer Seitwärtstendenz, ein Ausbruch ist aktuell weder in die eine noch in die andere Richtung erkennbar.

DAX: Chance von 51 Prozent

(06.10.2020) Noch vier Wochen bleiben bis zu den Präsidentschaftswahlen in den USA und der Ausgang könnte kaum spannender sein. Investoren halten ihr Schießpulver bislang noch trocken. Dies erklärt auch die seit Wochen andauernde Seitwärtsbewegung beim DAX. Lesen Sie hier weiter.

Aareal Bank: Zu rechten Zeit gedreht

(06.10.2020) Wertpapiere der Aareal Bank gehören heute zu den größten Gewinnern, nachdem ein positiver Analystenkommentar veröffentlicht wurde. Der Zeitpunkt hätte kaum besser gewählt werden können, die Aktie lag noch auf ihrer unteren Trendkanalbegrenzung. Lesen Sie hier weiter.

DAX Sektor Industrie: Das kann sich sehen lassen!

(09.10.2020) In der heutigen technischen Besprechung wird der DAX Sektor Industrial näher beleuchtet, der insgesamt 31 Werte umfasst und die größten der an der Börse notierten Industrieunternehmen Deutschlands abbildet. Wir schauen uns heute diesen Basiswert an. Lesen Sie hier weiter.

130 Prozent Chance mit Call auf Deutsche Post

(09.10.2020) Die Deutsche Post hat in dieser Woche die Gewinnerwartungen erhöht. Ging man zuvor noch von einer Gewinnspanne zwischen 3,5 bis 3.8 Mrd. Euro aus, rechnet man nun mit einem deutlichen Zuwachs und somit von einem Bereich zwischen 4,1 bis 4,4 Mrd. Euro. Lesen Sie hier weiter.

Wochenrückblick EUR/JPY: Sehr schwache Wirtschaftsdaten

(09.10.2020) Japan kann sich nicht berappen. Der Ausblick ist mies, die Arbeitslosenzahlen steigen und das Land ist noch weit von einer Trendumkehr entfernt. Das lässt sich auch sehr gut am japanischen Yen ablesen, der weiterhin sukzessive Schwäche ausstrahlt. Lesen Sie hier weiter.

(07.10.2020) MorphoSys gab rund um die Ankündigung über das Ausscheiden des Finanzvorstandes Jens Holstein nach, konnte sich aber am wichtigen Support bei 95,72 Euro stabilisieren. Analysten von Barclays und Goldmann sehen den Wert aber wieder bei 110 Euro. Lesen Sie hier weiter.

Microsoft Long: 86 Prozent Chance!

(05.10.2020) Das Produktportfolio von Microsoft ist wie geschaffen für ein Zusammenarbeiten via Home Office und dem Gaming via des Game-Streamingdienstes Xbox Gamepass. Auch nach der Pandemie werden die Kunden aufgrund des Kostendrucks am Home Office festhalten. Lesen Sie hier weiter.

Siltronic Long: 77 Prozent Chance

(08.10.2020) Siltronic konnte durch seine strategische Position am Halbleitermarkt den Output aufgrund des coronabedingten Nachfrageschubs erhöhen. Dieser Nachholeffekt sollte noch länger anhalten und den Wafer-Produzenten auch steigende Erträge bescheren. Lesen Sie hier weiter.

