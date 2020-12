Börse Daily am Sonntag mit DAX, Infineon, SAP, HelloFresh, Qualcomm, Baidu, Workday, Apple

die Aussicht, dass der Impfstoff hierzulande noch vor Weihnachten kommen soll und dann hoffentlich auch ein baldiges Ende der Pandemie einleitet, treibt aktuell die Aktienkurse weiter nach oben. So gelang es dem DAX zur Wochenmitte, den höchsten Stand seit Februar und damit das höchste Kursniveau seit dem Ausbruch der Corona-Krise zu erreichen.

Schließlich wird mit der Verabreichung des Impfstoffs auch eine Wiederbelebung der Wirtschaft erwartet, die mit Notfallmaßnahmen der Regierungen und Notenbanken wieder ordentlich florieren sollte. Natürlich werden bei einer solch freundlichen Annahme auch Störfaktoren ausgeblendet. So ist die Frage nach einem Abkommen beim Brexit nach wie ungeklärt.

Auch muss sich in Bezug auf die Impfstoffe erst noch zeigen, ob sie nicht doch mehr Nebenwirkungen haben oder gegen mögliche Mutationen wirken. Insgesamt sollten die Notierungen aber nach oben streben. Sollte der DAX diese Dynamik aber beibehalten, ist von einem Überwinden der markanten Widerstandszone um 13500 Punkten auszugehen.

In diesem Fall dürfte das bisherige Allzeithoch bei rund 13800 Punkten nur ein temporäres Problem darstellen. Vielmehr sollte der Index rasch die runde Zahl von 14000 Punkten in Angriff nehmen. Auch aus saisonaler Sicht steht einem weiteren Anstieg aktuell nichts im Wege. So zeigt diese Kurve zwar im Januar und Februar in der Regel eine Seitwärtstendenz an.

Spätestens im März und vor allem im April sollte die Aufwärtstendenz wieder an Fahrt aufnehmen. Wenn der DAX die Marke von 14000 Punkten überwinden kann, würde er sich auf Kursneuland nach oben weiter an runden Zahlen orientieren. Im Hinblick auf das billige Geld, das von den Notenbanken bereitgestellt wird, sind weitere Höchststände unverändert möglich.

SAP: Chance von 52 Prozent p.a.

(15.12.2020) Die SAP-Aktie konnte sich in den vergangenen Wochen stabilisieren. Kann der DAX-Titel auf Sicht wieder alte Kurshöhen erklimmen? Mit einem StayHigh-Optionsschein auf SAP kann man bereits von seitwärts tendierenden Kursen der SAP-Aktie profitieren. Lesen Sie hier weiter.

Baidu nimmt weitere Hürde

(15.12.2020) Insidern zufolge prüft der chinesische Technologiekonzern Baidu den Bau eines eigenen E-Autos. Es würden entsprechende Gespräche mit Autoherstellern geführt, heißt es. Wir schauen uns diesen Basiswert in unserer Analyse etwas genauer an. Lesen Sie hier weiter.

Workday: Aktie legt wieder los! (18.12.2020) Papiere des FinTechs Workday befinden sich in dieser Woche in einer entscheidenden Phase, aktuell steuert das Papier seine diesjährigen Jahreshochs an. Sollte ein Ausbruch darüber gelingen, könnte der Wert ein neuerliches Kaufsignal auf mittelfristiger Basis aufstellen. Lesen Sie hier weiter. Call auf Apple: 45 Prozent Chance

(18.12.2020) Apple hat seit dem Tief Mitte März einen rekordverdächtigen Lauf hinter sich und spiegelt die starken Zahlen des High-Tech-Riesen wieder. Die Dreiecksformation wurde nach oben aufgelöst und der Kurs hat den nächsten Widerstand bei 137,63 US-Dollar im Visier. Lesen Sie hier weiter.

Wochenrückblick Silber-Future: Auf Zwei-Monats-Hoch

(18.12.2020) Zum Ende dieser Handelswoche legten Aktien- sowie Rohstoffmärkte deutlich zu, dem Silber-Future gelang es auf ein frisches Zwei-Monats-Hoch zuzulegen. Kann dieses hohe Niveau im weiteren Verlauf erhalten werden, könnte sogar ein Kaufsignal hervorgehen! Lesen Sie hier weiter.

HelloFresh SE Long: 27-Prozent-Chance

(16.12.2020) HelloFresh hat sich stark nach oben entwickelt, nachdem eine Meldung stärkeres Umsatzwachstum bis Ende 2020 beinhaltete. Aktuell liegt der Kurs am oberen Ende des Trendkanals und muss konsolidieren, bevor das nächste Ziel anvisiert wird. Lesen Sie hier weiter.

Infineon Long: 77 Prozent-Chance

(14.12.2020) Infineon hat seit dem Corona-Sell Off Mitte März einen zweistufigen Trend ausgebildet, wobei der erste Abschnitt ab Mitte Juni in den flacheren Trend übergeht. Der aktuelle Trend ist noch intakt und lässt Prognosen bis in den Bereich um 33 Euro zu. Lesen Sie hier weiter.

(17.12.2020) Qualcomm konnte nach dem Sell-off im März einen Aufwärtstrend ausbilden und in der Spitze 174 Prozent hinzugewinnen. Der intakte Trend steht der Meldung gegenüber, dass der Großkunde Apple in Zukunft sein Funkmodem selbst entwickeln will. Lesen Sie hier weiter.

