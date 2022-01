STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Gewinnmitnahmen in Commerzbank-Call

1. Call-Optionsschein auf Porsche Automobil Holding ( WKN MA92PT )

Die mit Abstand häufigsten Preisfeststellungen finden zu Wochenbeginn in einem Call-Optionsschein auf Porsche statt. Unsere Händler an der Euwax erhalten dabei fast ausschließlich eingehende Kauforders. Die Analysten von Goldman Sachs senkten im Rahmen eines Ausblicks für die Automobilbranche das Kursziel von Porsche von 134 Euro auf 105 Euro. Goldman Sachs belässt die Einstufung jedoch weiterhin auf Buy. Am Montag legt die Porsche-Aktie 0,4% auf 90,70 Euro zu.

2. Call-Optionsschein auf Commerzbank ( WKN JN8ALA )

Ein Call-Optionsschein auf die im MDAX notierte Commerzbank wird am Montag überwiegend verkauft. Offenbar nehmen die Derivateanleger an der Euwax ihre aufgelaufenen Gewinne in dem Call mit. Zu Handelsbeginn konnte die Commerzbank-Aktie bei 7,97 Euro ein neues 52-Wochenhoch verzeichnen. Im weiteren Handelsverlauf gibt die Aktie nach und notiert bei 7,71 Euro.

3. Call-Optionsschein auf AT&T ( WKN SF1WDA )

In einem Call-Optionsschein auf den amerikanischen Telekommunikationskonzern AT&T steigen die Stuttgarter Derivateanleger zum Wochenauftakt ein. AT&T wird am 26. Januar seinen Jahresabschluss für 2021 vorlegen. Heute notiert die Aktie mit 23,15 Euro beinahe unverändert.

Zu Wochenbeginn bewegt sich der Euwax Sentiment in einer Handelsspanne von 40 bis -1ß Punkten. Als der DAX kurzfristig unter die Marke von 15.850 Punkten fiel, griffen die Derivateanleger an der Euwax offensichtlich antizyklisch zu und setzten auf einen steigenden DAX.

Widmeten sich Tobias Kramer, Herausgeber des Zertifikateberaters, und Richy in ihrem letzten Video noch den großen Tech-Aktien aus den USA, richten sie ihren Blick nun auf den DAX: Knackt dieser bald sein Allzeithoch und steigt gar bis auf 20.000 Punkte? Und welche Aktien aus dem deutschen Leitindex scheinen gerade günstig bewertet zu sein?

Video unter folgendem Link anschauen: https://www.youtube.com/watch?v=FcZx5-JacHs

