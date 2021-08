Borussia Dortmund meldet Verlust und zahlt keine Dividende

Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092) gab am Montag vorläufige Zahlen zum Geschäftsjahr 2020/2021 bekannt. Auch in diesem Jahr erhalten die Aktionäre keine Dividende, nachdem im Vorjahr ebenfalls keine Dividende ausgeschüttet wurde.

Borussia Dortmund erwirtschaftete im abgelaufenen Geschäftsjahr 2020/2021 (01.07.2020 – 30.06.2021) Umsatzerlöse in Höhe von 334,2 Mio. Euro (Vorjahr 370,2 Mio. Euro). Die Bruttokonzerngesamtleistung (Umsatzerlöse zuzüglich realisierter Brutto-Transferentgelte) betrug 358,6 Mio. Euro (Vorjahr 486,9 Mio. Euro). Das Konzernergebnis betrug im abgelaufenen Geschäftsjahr -72,8 Mio. Euro (Vorjahr -44,0 Mio. Euro). Die Erlös- und Ergebnislage der Gesellschaft war im Geschäftsjahr 2020/2021 massiv durch die Auswirkungen der Restriktionen der Covid-19-Pandemie geprägt, wie weiter berichtet wurde. Am 31. Oktober 2000 ging Borussia Dortmund zu einem Ausgabekurs von 11,00 Euro an die Börse. Größter Einzelaktionär ist die Evonik Industries AG mit 9,83 Prozent. Signal Iduna hält derzeit Anteile von 5,43 Prozent. Redaktion MyDividends.de