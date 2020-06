Boyd Corporation gewinnt den 10 PPM Quality Award von PACCAR

Boyd für die Lieferung von weniger als 10 defekten Teilen pro eine Million im Jahr 2019 an PACCAR gelieferte Komponenten ausgezeichnet

Boyd Corporation, ein weltweit führendes Unternehmen für Konstruktionswerkstoffe, Wärmemanagement und umweltfreundliche Dichtungslösungen, gab bekannt, dass es von PACCAR für seine Betriebsstätte in South Carolina den 10 PPM (parts per million) Quality Award erhalten hat. Diese bedeutende Leistung bestätigt das Engagement für exzellentes Produktdesign, solide Prozessfähigkeiten, strenge Standards und ein kulturelles Engagement für Qualität bei der Boyd Corporation – ein Name, der fast ein Jahrhundert des Einsatzes für technologische Entwicklung und Reaktionsfähigkeit auf Kundenbedürfnisse widerspiegelt.

„Wir sind unglaublich stolz darauf, dass unser Standort in South Carolina mit dem 10 PPM Quality Award von PACCAR ausgezeichnet wurde, und fühlen uns geehrt, PACCAR bei der Herstellung qualitativ hochwertiger LKWs unterstützen zu können“, sagte Doug Britt, Präsident und CEO von Boyd. „Qualität steckt in unserer Kultur und unsere Mitarbeiter sind stolz darauf.“

Um den Elite-10-PPM-Status zu erreichen, ist es erforderlich, weniger als 10 fehlerhafte Teile pro eine Million an PACCAR versandte Komponenten zu liefern und darüber hinaus die anspruchsvollen Kriterien für Garantiesupport und kontinuierliche Verbesserung zu übertreffen. Die Präzisionsverarbeitungsanlage von Boyd in Gaffney, South Carolina, erhielt die Auszeichnung für herausragende Leistungen im Jahr 2019. Dies ist das zweite Mal, dass das Werk bei PACCAR den 10-PPM-Status erreicht hat.

„Wir helfen unseren Kunden, die Verbraucher zu schützen und zufrieden zu stellen, wenn wir hochqualitative Komponenten und hochwertigen Support liefern. Alles andere ist nicht akzeptabel. Wir sagen, dass die Boyd Corporation Qualität an erste Stelle setzt, und eine Auszeichnung wie diese bestätigt dies“, sagte Britt. „Ich möchte jedem Mitarbeiter an Boyds Standort in Gaffney persönlich für die hervorragende Leistung im Jahr 2019 und das anhaltende Engagement für Qualität und hervorragenden Kundenservice danken.“

Der Hauptsitz von Boyd befindet sich in Pleasanton, Kalifornien. Darüber hinaus ist das Unternehmen mit über 30 Fertigungs- und Design-Zentren auf drei Kontinenten vertreten. Boyd verfügt über IATF-16949-Automotive-Qualitätsmanagementsysteme in sechs Produktionsstätten in Nordamerika, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum und plant, die Qualitätssysteme für Spezialtransporte auf weitere Standorte auszudehnen, um den wachsenden eMobility-Markt zu unterstützen. Das Engagement der Führungsspitze zur Förderung einer qualitätsorientierten Kultur in seinen globalen Fertigungs- und Konstruktionsbetrieben wird Boyd weiterhin als einen zuverlässigen, innovativen, skalierbaren und erfahrenen Partner in der Wertschöpfungskette für transportorientierte OEMs auszeichnen.

Über die Boyd Corporation

Die Boyd Corporation ist ein globaler Anbieter von Werkstoffen, Wärmemanagement sowie Umweltversiegelungs- und Dichtungslösungen, die entscheidend für die Produkte sind, welche die Welt am Laufen halten. Das Unternehmen ist weltweit tätig und verfügt über Fachkompetenzen in den Bereichen Engineering und Design, Fertigung und Lieferkettenmanagement und verpflichtet sich zur Zufriedenstellung von Kunden in den Branchen Elektronik, Mobile Computing, Medizintechnik, Transport, Luft- und Raumfahrt sowie in anderen für B2B-Beziehungen und Verbraucher wesentlichen Bereichen. Boyd Corporation: Ein Unternehmen, viele Lösungen. Erfahren Sie mehr unter www.boydcorp.com.

