BROADCOM - Bald wieder am Allzeithoch?

Die Broadcom-Aktie befindet sich in einer langfristigen Aufwärtsbewegung. Am 28. Dezember erreichte die Aktie ihr aktuelles Allzeithoch bei 677,55 USD. Nach Ausbildung einer SKS-Topformation kam es zu einem Abverkauf auf 513,40 USD und einem Test des Aufwärtstrends seit Mai 2021.

Auf diesem Trend drehte der Wert wieder nach oben und erholte sich an die Nackenlinie der SKS. Diese Nackenlinie war in der letzten Woche zwar zunächst eine zu hohe Hürde. Aber am Freitag wurde die Unterstützung bei 576,73 USD bereits wieder gekauft.

Geht der Erholung weiter?

Dass der Abpraller an einer wichtigen Widerstandslinie schon an der ersten kleinen Unterstützung wieder gekauft wird, ist als bullische Zeichen zu werten. Aber erst der Ausbruch über diese Widerstandslinie, die heute bei 601,39 USD, liegt wäre ein klares Kaufsignal. Gelingt ein solcher Ausbruch, dann wäre eine Rally an das Allzeithoch oder sogar in Richtung 710 USD möglich.

Sollte der Wert allerdings unter 576,73 USD abfallen, dann könnte es doch noch einmal zu einem Rücksetzer in Richtung 528-513 USD kommen.

Fazit: Die Broadcom-Aktie steht vor einer weiteren Rally in Richtung Allzeithoch. Noch fehlt allerdings der entscheidende Ausbruch.

Zusätzlich lesenswert:

SMI - Erholung schon wieder vorbei?

ASML - Doppeltop vollendet

Traden wie ein PROfi mit Guidants PROmax. Drei Musterdepots (Trading-Depot, Investment-Depot, Weygand-Depot). 15 Experten mit verschiedenen Schwerpunkten. Inclusive Aktien-Screener und Godmode PLUS. Jetzt abonnieren!

Broadcom-Aktie

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)