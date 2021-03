BYD - Ausverkauf der Aktie ist eine Chance

BYD Co. Ltd. - WKN: A0M4W9 - ISIN: CNE100000296 - Kurs: 19,060 € (L&S)

Die Aktien des chinesischen Herstellers von Elektroautos BYD werden zum Beginn der neuen Handelswoche weiter verkauft. Mit Verlusten von knapp 9 % machen die Verkäufer immer noch mächtig Druck, wobei die Aktie zu den am meisten gehandelten Werten auf Tradegate gehört.

Keine Panik!

News, mit denen man den aktuellen Abverkauf erklären könnte, gibt es derzeit nicht. Allgemein wird momentan Kapital aus dem E-Mobilitäts-Sektor abgezogen, wie man zuletzt auch an der Tesla-Aktie sehen konnte. Angesichts der horrenden Aktiengewinne in diesem Sektor, die sich bis zum Februar/März angehäuft haben, sind die derzeitigen Verkäufe kein Wunder. Nach dem Corona-Crashtief bei ca. 4 EUR stieg BYD bspw. um über 600 Prozent an. Da darf man ruhig einmal ein paar Gewinne realisieren.

Während sich die einen über Gewinne freuen und diese realisieren, kommt anderen die aktuelle Korrektur in BYD gelegen. Mit dieser kann man sich erneut in den laufenden Bullenmarkt einklinken. Dabei steuert die Korrektur auf den bei ca. 18 EUR beginnenden Unterstützungsbereich zu. Hier könnte eine Stabilisierung mit Chancen in Richtung 24 EUR einsetzen. Mittelfristig wäre sogar ein neues Allzeithoch bei und oberhalb von 30 EUR möglich.

