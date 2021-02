BYD - Chinesischer Elektroautohersteller - Da geht noch was

BYD Co. Ltd. - WKN: A0M4W9 - ISIN: CNE100000296 - Kurs: 27,930 € (L&S)

Im Sektor der Elektrofahrzeughersteller läuft seit Monaten eine gewaltige Rally. Tesla, NIO, Geely, BYD, die Kurse steigen.

Chart1: BYD in €. Gefällt mir technisch. Schönes Korrekturpattern seit Jahresbeginn. Steigt BYD überzeugend über 29,60 EUR an, aktiviert das ein Folgekaufsignal mit Projektionsziel 35,30 EUR.

Ja, internationale Aktien, die an deutschen Börsen gelistet sind, lassen sich technisch gut in € bewerten. S. Aktien wie Samsung, Tatneft, Lukoil, Vale, Rio Tinto, Sony, Softbank, etc.

Chart2: BYD in Hongkong-Dollar. Steigt BYD überzeugend über 276 HKD an, triggert das ein Kaufsignal mit Projektionsziel 332 HKD.

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Harald Weygand, Head of Trading)