c-LEcta knackt 10 Mio. Euro Umsatz mit deutlich gesteigertem EBITDA

c-LEcta, ein weltweit agierendes Biotechnologie-Unternehmen mit Technologieführerschaft im Enzym-Engineering und der Bioprozess Entwicklung, gelang es das Unternehmenswachstum im Geschäftsjahr 2020, trotz eines insgesamt herausfordernden Jahres, erfolgreich fortzusetzen. Dabei konnte der Umsatz auf 10,4 Mio. Euro gesteigert werden, das EBITDA stieg stark auf 2,0 Mio. Euro. Wichtiger Faktor für das fortgesetzte Umsatzwachstum war das weiterwachsende Produktgeschäft. Die gute Entwicklung im ersten Quartal 2021 lässt das Management zuversichtlich auf das laufende Jahr blicken.

Das c-LEcta Management-Team (v.l.n.r. Thomas Pfaadt, CFO, Carsten Fietz, Senior Vice President Finance and Administration, Dr. Marc Struhalla, Gründer und CEO) Bild: c-LEcta

2020 konnte c-LEcta erneut deutlich wachsen. Trotz eines allgemein herausfordernden wirtschaftlichen Umfelds stieg der Umsatz im vergangenen Geschäftsjahr um 14 % auf 10,4 Mio. Euro. Nach dem früher als geplant erreichten Break-Even im Jahr 2019, stieg das EBITDA kräftiger als erwartet von 0,2 Mio. Euro in 2019 auf 2,0 Mio. Euro in 2020. Dabei wuchs die Gesamtleistung des Unternehmens um 23 % auf 11,8 Mio. Euro (2019: 9,6 Mio. Euro).

Das Produktgeschäft der c-LEcta erwies sich in diesem Zusammenhang erneut als Wachstumstreiber. Der Produktumsatz erhöhte sich von 7,2 Mio. Euro im Jahr 2019 auf 9,1 Mio. Euro im Jahr 2020, was einer Steigerung um 27 % entspricht. Weitere Umsätze in Höhe von insgesamt 1,2 Mio. Euro kamen aus dem Projektgeschäft und Lizenzen. Diese Entwicklung bestätigt einmal mehr den strategischen Fokus auf die Produktion und Vermarktung eigener Produkte. Größter Wachstumstreiber 2020 war DENARASE. Dieses Enzym kommt in der Herstellung vektorbasierter Impfstoffe zum Einsatz, findet aber auch in den Zukunftsmärkten der Gen- und Zelltherapie seine erfolgreiche Anwendung. Ergänzend kam 2020 das DENARASE ELISA-Kit auf den Markt, mit dem DENARASE-Mengen in Prozess-Lösungen bestimmt werden können. Die Nachfrage übertraf die Erwartungen zum Verkaufsstart deutlich. Diese Synergieeffekte sind ebenso auf die verbesserten Produkteigenschaften zurückzuführen. Die Entwicklung zeigt das wirtschaftliche Potenzial von Produktfamilien, die bestehende Produkte sinnvoll ergänzen.

Thomas Pfaadt, CFO der c-LEcta, kommentiert: „Die Ergebnisse sprechen für sich – wir konnten auch im Pandemiejahr weiterhin eine gute Wachstumsrate zeigen. Auch unsere Kunden spüren die Unsicherheiten und einige hielten sich 2020 mit Investitionen zurück – trotzdem konnten wir unseren Kurs fortsetzen. Der Umsatzmix verlagert sich gemäß unserer Strategie weiter in Richtung Produkte. Das hat auch Auswirkungen auf die EBITDA-Marge, die grundsätzlich im Produktgeschäft etwas stärker ist als im Projektgeschäft.“

Auch für die Zukunft setzt c-LEcta auf das Produktgeschäft als Basis für das Wachstum. So soll das Produktportfolio weiter ausgebaut werden, um auch künftig zusätzliche Chancen zu ergreifen. Der nächste Produktlaunch soll bereits in der zweiten Jahreshälfte erfolgen. Marc Struhalla, Gründer und CEO der c-LEcta kommentiert: „Das Produktgeschäft ist für uns eine Erfolgsgeschichte, das muss ganz klar gesagt werden. Wir arbeiten weiterhin intensiv mit Partnern an gemeinsamen Entwicklungsprojekten mit dem Ziel einer gemeinsamen, erfolgreichen Vermarktung neuer Produkte. Gleichzeitig investieren wir umfangreich in eigene Produkt-Entwicklungs-Programme. Durch eine zunehmend diversifizierte Produktpalette können wir zudem Risiken ausbalancieren und mehrere Zielmärkte ansprechen, sowohl geografisch, als auch unterschiedliche Branchen.“

c-LEcta ist bereits global aufgestellt, ca. 95% des Umsatzes wird inzwischen im Ausland erwirtschaftet. Insgesamt betreut c-LEcta mittlerweile über 200 Kunden in mehr als 40 Ländern. Mit vielen Kunden im Pharmabereich hat das Unternehmen dabei Lieferverträge für Enzym-Produkte abgeschlossen und viele Kunden haben die c-LEcta als Lieferanten qualifiziert. Auf diese Weise kann eine langfristige Kundenbeziehung in Zukunftsbereichen wie der Gen- und Zelltherapie aufgebaut werden. Neben Europa spielen vor allem Nordamerika und Asien eine wichtige Rolle.

Das Management blickt trotz der aktuellen Corona-Situation und damit verbundenen gesamtwirtschaftlichen Risiken positiv in die Zukunft und rechnet auch im aktuellen Geschäftsjahr mit einer starken Wachstumsdynamik sowohl im Umsatz als auch dem EBITDA. c-LEcta geht davon aus, dass das weitere Wachstum sowohl auf Basis des derzeitigen Produktportfolios als auch der zukünftigen Produkte aus der eigenen Pipeline resultieren wird. Die zunehmende Skalierung des Produktportfolios sollte zusätzlich in wesentlichen Umsatzsteigerungen resultieren. Auch personell befindet sich c-LEcta auf Wachstumskurs. So wuchs die Anzahl der Mitarbeiter im vergangenen Jahr um 23% und liegt derzeit sogar bei 103, bis Ende 2021 wird auch weiterhin eine deutliche Steigerung der Mitarbeiterzahl erwartet.

Über c-LEcta

c-LEcta ist ein weltweit agierendes Biotechnologie-Unternehmen mit Technologieführerschaft in den Bereichen Enzym-Engineering und Bioprozessentwicklung für regulierte Märkten wie der Lebensmittel- und Pharmaindustrie. Das Unternehmen mit Sitz in Leipzig hat sich als führender Anbieter bei der Realisierung hochwertiger biotechnologischer Produkte etabliert, sei es in Eigenentwicklungen oder in enger Zusammenarbeit mit der Industrie. c-LEcta beschäftigt derzeit mehr als 100 Mitarbeiter.

c-LEcta liefert kosteneffiziente und nachhaltige Produktionsprozesse, die neue Märkte erschließen und eine bessere Durchdringung bestehender Märkte ermöglichen. Das Unternehmen zeichnet sich durch eine schnelle und effiziente Entwicklung von Best-in-Class Biotech-Lösungen und eine erfolgreiche Markteinführung und Vermarktung der daraus resultierenden Produkte aus. Damit kann c-LEcta die einzigartigen Potenziale seiner Kerntechnologien entfalten. c-LEcta verfügt bereits über mehr als zehn erfolgreich vermarktete, hochwertige, industrielle Biotech-Produkte.

