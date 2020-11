Call auf RWE: 86 Prozent Chance

RWE investiert massiv in den Ausbau der Erneuerbaren Energien, um den CO2 Ausstoß zu reduzieren. Bis 2040 will der Stromriese klimaneutral agieren. Auch die Erzeugung von grünem Wasserstoff mit überschüssigem Strom aus erneuerbarer Energie wird in Form von 30 Projekten vorangetrieben. Die Transformation ist im vollen Gang und dennoch kann der Konzern gute Zahlen liefern. Das starke operative Ergebnis der ersten drei Quartale 2020 zeigt auch an, dass RWE wirtschaftlich gut durch die Corona-Krise gesteuert ist. Das Management plant für 2020 sogar die Dividende auf 0,85 Euro je Aktie anzuheben. Für das Gesamtjahr 2020 sollte das EBIT zwischen 1,2 und 1,5 liegen. Alles gute Nachrichten, um den Aktienkurs zu unterstützen.

Zum Chart

An die luftigen Notierungen von Anfang 2011 reicht der aktuelle Kurs trotz beeindruckender Aufwärtsentwicklung noch nicht heran. Gestern schloss das Papier bei 34,42 Euro, was im Bereich eines stärkeren Widerstandes liegt, der auch schon 2012 die Kurse vom Steigen abgehalten hat. Auch im Jahr 2020 erscheint der Widerstand rund um den Wert bei 35 Euro als unüberwindlich. Heuer allein wurde diese Marke 7-mal getestet. Aber RWE hat gezeigt, dass man gut durch einen Lock down steuern kann. Eine Normalisierung in 2021 sollte auch nicht von Nachteil sein. Das sehen auch die Analysten so, die in großer Mehrheit den Titel zum Kauf empfehlen (34 von 36). So hat das Analysehaus RBC den Wert auf „Outperform“ gesetzt und sieht das mittelfristige Ziel bei 42 Euro. Der Energiewandel und die damit verbundenen Klimaziele dürften dem Energiesektor und dort vor allem den Erneuerbare-Energien-Aktien eine überdurchschnittlich gute Kursentwicklung ermöglichen.

RWE (Tageschart in Euro) Tendenz: (Quelle: www.tradesignalonline.com)

Wichtige Chartmarken Widerstände: 35,01 // 42,00 Euro Unterstützungen: 32,05 // 30,31 Euro

Fazit

Risikofreudige Anleger, die von einer steigenden RWE-Aktie bis auf 38,50 Euro ausgehen, könnten mit einem Call-Optionsschein (WKN MC6EH3) überproportional davon profitieren. Bei angenommener konstant hoher Volatilität von 25% und dem Ziel bei 38,50 US-Dollar (0,43 Euro beim Optionsschein) bis zum 26.02.2021 ist eine Rendite von rund 86 % zu erzielen. Fällt der Kurs des Basiswertes in dieser Periode auf 31,37 Euro, resultiert daraus ein Verlust von 75 % beim Optionsschein. Das Chance-Risiko-Verhältnis beträgt somit 1,18 zu 1.

Strategie für steigende Kurse WKN: MC6EH3 Typ: Call-Optionsschein akt. Kurs: 0,237 - 0,244 Euro Emittent: Morgan Stanley Basispreis: 35,00 Euro Basiswert: RWE akt. Kurs Basiswert: 34,42 Euro Laufzeit: 18.06.21 Kursziel: 0,43 Euro Omega: 7,18 Kurschance: + 86 Prozent Quelle: Morgan Stanley

