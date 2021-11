CANCOM - Aktie im Höhenrausch?

CANCOM SE - WKN: 541910 - ISIN: DE0005419105 - Kurs: 61,340 € (XETRA)

Die Cancom-Aktie brach vor wenigen Tagen auf ein neues Allzeithoch aus. Immer mal wieder sind solche Ausbrüche das Startsignal für eine größere Rally. Aber wie bei vielen Trendfolgesystemen kommen die Gewinne auch hier aus wenigen sehr erfolgreichen Trades. Die meisten Trades, die nach einem Ausbruch auf ein neues Allzeithoch eingegangen werden, sind Rohrkrepierer. Ob eine solche Strategie für Sie persönlich die richtige sein kann, können Sie in der Traderausbildung meines Kollegen Rene Berteit herausfinden.

Zurück zur Cancom-Aktie:

Jahrelang prägte eine Aufwärtsbewegung das Kursgeschehen. Diese Bewegung wurde ab 02. September 2019 von einer volatilen Seitwärtsbewegung zwischen der Widerstandszone bei 56,60-59,05 EUR und einer Unterstützung bei 31,20 EUR abgelöst.

Am 26. Oktober kam es zum ersten Mal zu einem Schlusskurs über der Marke bei 59,05 EUR. Seitdem legt die Aktie weiter zu und notierte gestern im Hoch bereits bei 61,62 EUR. Damit kann der Ausbruch aus der Seitwärtsbewegung als signifikant angesehen werden.

Rally läuft

Die Rally in der Cancom-Aktie wurde gerade erst frisch bestätigt. Sie kann also in den nächsten Tagen und Wochen fortgesetzt werden. Ein mögliches mittelfristiges Ziel liegt bei 102,68 EUR.

Ein Rückfall unter 56,60 EUR wäre diesem Szenario aber abträglich. Dann müsste der Ausbruch der letzten Tage als Fehlausbruch angesehen werden. In diesem Fall könnte der Aktienkurs von Cancom für einige Wochen unter die Räder kommen. Ein Rückfall in Richtung 31,20 EUR wäre dann nicht ausgeschlossen.

Fazit: Die Bullen haben in der Cancom-Aktie klar das Sagen. Weitere Kursgewinne sind zu erwarten.

